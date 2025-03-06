«Получим негативный эффект»: диетолог указала на опасность тренировок при ожирении

Физическая активность важна при ожирении, но резкие нагрузки без подготовки могут быть опасны. Какие альтернативы лучше выбрать, об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала диетолог Елена Соломатина.

Ожирение — это не просто лишний вес, а заболевание, которое влияет на работу всего организма. Без предварительного обследования людям с лишним весом такие занятия могут нанести вред.

«При ожирении все органы и системы начинают работать в ненормальном режиме. Наибольшая нагрузка ложится на сердечно-сосудистую систему и суставы. Поэтому если просто отправить человека с ожирением, с лишним весом без подготовки в спортзал, где занимаются люди, не имеющие этих проблем, мы можем получить очень негативный эффект», — пояснила специалист.

Она отметила, что врачебный контроль и адаптированные программы тренировок крайне важны. Люди с ожирением испытывают психологический дискомфорт в обычных спортзалах, а интенсивные тренировки без учета индивидуальных особенностей могут привести к ухудшению состояния.

По мнению Соломатиной, людям с лишним весом лучше начинать с лечебной физкультуры или занятий в бассейне. Это наиболее безопасный вариант.

Ранее в Госдуме предложили давать скидку в спортзал людям, страдающим ожирением. Депутат Амир Хамитов заявил, что именно физические нагрузки — лучший способ справиться с лишним весом.