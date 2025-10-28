Поликлинику на Комсомольской улице в Калуге откроют после капремонта в ноябре

Капремонт в поликлинике на Комсомольской улице в Калуге подошел к концу, открытие состоится в ноябре. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Владислав Шапша.

Он рассказал, что всего по проекту модернизации первичного звена здравоохранения отремонтировали 11 поликлиник и больниц, поставили 25 автомобилей и закупили более 1200 единиц медоборудования.

Губернатор также пообещал выполнить обещания построить больницы в Козельске и Людинове. Сейчас на объектах, по его словам, завершается проектирование.

«И, конечно, одно из важнейших событий года — открытие новой детско-взрослой поликлиники на Правобережье Калуги. Об этом много лет просили жители. Обещание сдержали», — добавил Шапша.

Ранее в Обнинске запустили производственную линию по выпуску уникальных фильтров для фармацевтической промышленности.