Уникальный фильтр для фармы создали в Калужской области

Шапша рассказал об уникальном фильтре для фармы, он заменит иностранные аналоги

В Обнинске запустили вторую производственную линию по выпуску уникальных фильтров для фармацевтической промышленности. Об этом в своем канале национального мессенджера MAX рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Ранее подобных технологий в стране не было, существовала зависимость от иностранных поставок.

На калужском заводе выпускают специальные фильтры-мембраны. Эти компоненты являются критически важными для фармацевтической промышленности, обеспечивая высокий уровень стерильности при производстве лекарств.

Как сообщил глава региона, новое производство стало возможным благодаря интеграции компании в региональный промышленный кластер микрофильтрационного оборудования и полимеров, созданный в Калужской области. Он объединил шесть предприятий и при поддержке Минпромторга России включен в федеральный реестр в 2024 году.

«Благодаря мерам государственной поддержки предприятия кластера активно реализуют импортозамещающие проекты, направленные на развитие отечественных высокотехнологичных решений. Это полностью соответствует поручению президента России Владимира Путина — к 2030 году увеличить долю российских высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных разработок, в полтора раза», — подчеркнул Шапша.

Ранее Калужская область вошла в топ-20 общероссийского рейтинга технологического развития, основанного на анализе 19 статистических показателей от Росстата и Роспатента. И улучшила свои показатели в сфере инновационной деятельности, взяв шестое место в общероссийском рейтинге по количеству поддержанных компаний и объему финансирования.