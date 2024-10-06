«Полезные встряски». Врач перечислила неожиданные способы продлить молодость

Продлить молодость и улучшить общее состояние организма могут помочь небольшие «встряски». Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач антивозрастной медицины и основатель Европейского университета долголетия Юлия Юсипова.

Она объяснила, что небольшие «встряски», в отличие от вялотекущего стресса, запускают процессы обновления и оптимизируют работу всех систем организма.

Врач рекомендовала устраивать регулярные спортивные нагрузки: бегать, плавать, ездить на велосипеде.

Помимо тренировок она посоветовала менять пищевые привычки и попробовать интервальное голодание. По ее словам, оно способствует восстановлению клеток, а разнообразие в диете поможет держать вес под контролем. Также на иммунитете положительно сказываются процедуры закаливания и сауны. Они снимают нервное напряжение и способствуют детоксикации.

Ранее врач-нутрициолог и диетолог Елена Соломатина рекомендовала людям старше 50 употреблять морепродукты, кисломолочные продукты, фрукты, овощи, зелень и злаки. По ее словам, сбалансированное питание «омолодит» организм.