Появится задолго до приступа. Кардиолог назвал первый симптом проблем с сердцем

Кардиолог Ашихмин: на проблемы с сердцем укажут трудности при физнагрузке

Непереносимость физической нагрузки свидетельствует о проблемах с сердцем. Для того, чтобы не запустить болезнь, нужно отслеживать вес, давление, уровень сахара и холестерина в крови, сообщил Lenta.ru терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин.

Сердечно-сосудистые заболевания на начальной стадии, по его словам, необязательно проявятся в виде гипертонии и головной боли. Иногда эти симптомы не связаны с состоянием «мотора».

«Первое, что будет говорить о том, что с сердцем есть проблемы — постепенно, иногда исподволь, иногда волнообразно ухудшается, иногда годами, переносимость физической нагрузки», — сказал доктор.

Ашихмин посоветовал регулярно проходить диспансеризацию. По его словам, важно следить за тем, чтобы холестерин в крови не превысил трех единиц, сахар — 5,5 миллимоль на литр, артериальное давление — 130/80, индекс массы тела — 27.

Для профилактики можно пить гранатовый сок, сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Он содержит много витамина К и магния.