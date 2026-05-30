Появился новый официальный перечень медицинских должностей

С 1 сентября список пополнят 11 новых специальностей, в том числе врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог и другие.

Также из перечня вычеркнут диабетолога, миколога, лаборанта, протезиста, городского психиатра, сексолога, зубного врача.

Ранее ведомство анонсировало увеличение списка медицинских документов, которые пациенты смогут получить без посещения поликлиники. Заместитель главы Минздрава Вадим Ваньков уточнил, что в тестовом режиме сервис онлайн-заказа справок уже запустили в Чувашии и Тюменской области.