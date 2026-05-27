Минздрав расширит список доступных к получению онлайн справок

Министерство здравоохранения планирует в 2026 году увеличить число медицинских документов, которые пациенты смогут получить без посещения врача. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Ваньков, его процитировало РИА «Новости» .

Перечень документов собираются расширить во всех регионах. Ваньков обратил внимание, что в тестовом режиме сервис заказа медицинских документов и справок онлайн уже работает в Республике Чувашия и Тюменской области.

«Мы планируем распространить эту практику на все субъекты РФ в этом году», — добавил он.

В список включат сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности и другие.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал сделать доступнее психологическую помощь. Он напомнил, что в стране за ней ежегодно обращаются свыше 3,5 миллиона человек.