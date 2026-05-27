Минздрав расширит список доступных к получению онлайн справок
Министерство здравоохранения планирует в 2026 году увеличить число медицинских документов, которые пациенты смогут получить без посещения врача. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Ваньков, его процитировало РИА «Новости».
Перечень документов собираются расширить во всех регионах. Ваньков обратил внимание, что в тестовом режиме сервис заказа медицинских документов и справок онлайн уже работает в Республике Чувашия и Тюменской области.
«Мы планируем распространить эту практику на все субъекты РФ в этом году», — добавил он.
В список включат сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности и другие.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал сделать доступнее психологическую помощь. Он напомнил, что в стране за ней ежегодно обращаются свыше 3,5 миллиона человек.