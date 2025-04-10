Врач Малиникова: холера передается фекально-оральным путем
Врач-инфекционист Елена Малинникова в беседе с ИА НСН рассказала, что холера передается фекально-оральным путем.
Заразиться можно болезнью через воду или еду, в которой есть инфекция. Чаще всего вибрион попадает в организм с водой, поскольку долго живет как в пресной, так и в соленой, но не может существовать в кислой среде.
Источником заражения могут стать моллюски, которые фильтруют воду. Если их плохо приготовить, то можно подхватить инфекцию. Холера — болезнь грязных рук. Ее распространяют мухи: они садятся на загрязненные поверхности, а затем переносят инфекцию на фрукты и овощи.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о риске распространения кишечных заболеваний и холеры в Таиланде после землетрясения.