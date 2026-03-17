Подмосковный Минздрав объяснил основные причины «омоложения» рака кишечника

Врачи отметили тревожную тенденцию «омоложения» колоректального рака, начинать профилактический осмотр рекомендуется уже с 40 лет. Зачастую диагноз ставят слишком поздно, когда возможности лечения ограничены, объяснили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Сидячая работа, фаст-фуд, стрессы и бесконечные часы перед компьютером — главные союзники заболевания. Хронический геморрой, анальные трещины, воспалительные процессы и полипы также могут провоцировать рак. Особенно опасны полипы, склонные к увеличению и разрастанию, а позже — к трансформации в злокачественные новообразования.

Специалисты рекомендовали обращать внимание на внезапные перемены в работе кишечника, чувство усталости, потерю веса без видимых причин и кровь в стуле. Но многие из этих симптомов нередко принимают за временное явление. Большинство россиян привыкли откладывать визит к врачу — якобы все пройдет само. Именно такая позиция грозит опасными последствиями.

«Медицина Московской области готова предложить современные операции и инновационные способы лечения. Но решающим остается первый шаг — забота о собственном здоровье», — напомнила замминистра здравоохранения Ольга Отдельнова.