Почти пять триллионов рублей выделят из средств ОМС на медпомощь в 2026 году

Голикова: на медпомощь за счет средств ОМС в 2026 году выделяется 4,8 трлн руб

В 2026 году на медицинскую помощь за счет средств ОМС выделят 4,8 триллиона рублей. Об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщила вице-премьер Татьяна Голикова .

По ее словам, этот показатель на 9,6% выше, чем в 2024 году.

«Речь идет о формировании объемов оказания медицинской помощи, которые предоставляют на своих территориях регионы страны», — отметила вице-премьер.

Голикова добавила, что в прошлом году объем социальных выплат в России увеличился на 28%, до 202 миллиардов рублей. В 2024-м общий объем таких выплат составлял 158 миллиардов.

Также вице-премьер сообщила главе государства о позитивных результатах в обеспеченности медицинских организаций кадрами.

«Мы эту работу с регионами планово ведем. Наверное, не все получается, но есть определенные позитивные результаты», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов сообщил, что получить высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС можно по решению специальной комиссии.