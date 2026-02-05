Депутат Леонов сообщил, что получить высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС можно по решению специальной комиссии

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) предоставляется всем гражданам России, имеющим полис обязательного медицинского страхования. Для получения такой помощи необходимо пройти специальную комиссию, которая подтвердит необходимость в применении высокотехнологичных методов лечения. Об этом рассказал RT председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

По словам депутата, сроки ожидания ВМП зависят от наличия свободных мест в больнице и от очереди в листе ожидания. В перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи входят различные операции, включая шунтирование и протезирование клапанов при сердечно-сосудистых заболеваниях, микрохирургические операции на головном мозге, трансплантацию сердца, печени, почек, костного мозга, а также ортопедические операции.

Кроме того, в этом году Минздрав добавил 15 новых сложных медицинских операций в перечень ВМП, которые могут быть предоставлены бесплатно. Среди них — методы лечения онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии, подчеркнул парламентарий.