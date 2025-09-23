Почти 900 тысяч россиян заболели ОРВИ за последнюю неделю

В России продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии. За последнюю неделю зарегистрировали больше 899 тысяч случаев, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших россиян выросло почти на 30%.

«Такая динамика характерна для данного сезона и связана с окончанием отпусков и формированием организованных детских коллективов», — отметили в ведомстве.

Также за неделю в России зафиксировали 14,8 тысячи случаев COVID-19. Роспотребнадзор призвал россиян избегать мест массового скопления людей, регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом и обращаться за медицинской помощью при первых симптомах.

Ранее врач Ольга Уланкина поделилась методами профилактики ОРВИ осенью. По ее словам, необходимо есть тыквенные семечки и квашеную капусту.