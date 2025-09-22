Врач Уланкина посоветовала есть тыквенные семечки и квашеную капусту в сезон ОРВИ

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина поделилась с RT методами профилактики ОРВИ осенью. Она подчеркнула важность комплексного подхода к предотвращению сезонных заболеваний.

Специалист отметила, что необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха в помещениях, особенно в обогреваемых офисах и квартирах.

«Первая линия обороны — укрепление местного иммунитета слизистых оболочек», — пояснила медик.

По ее словам, рацион должен быть сбалансированным, с достаточным содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Медик посоветовала включить в меню продукты с цинком, селеном и витамином С. Речь идет о тыквенных семечках, говядине, бразильских орехах, рыбе, шиповнике и квашеной капусте.