Психолог рассказал, как легко отказаться от курения

Чтобы легко бросить курить, человек должен сначала разобраться, с чем связана его тяга к сигарете. В этом поможет гипноз, рассказала клинический психолог Елизавета Чеснокова в интервью радио Sputnik .

По словам врача, гипноз поможет найти истинную причину тяги к курению. Ответ может удивить самого пациента.

«Как правило, это какие-то сложности в отношениях с мамой. Дело в том, что курение связано с самым первым инстинктом, который появляется у человека, когда он рождается. Это сосательный рефлекс, дающий чувство безопасности», — объяснила Чеснокова.

Таким образом, человек тянется к сигарете, когда испытывает потребность в безопасности. Гипнотический сеанс поможет скорректировать эту установку, и тогда отказаться от курения пациенту будет проще.

Ранее ученые из Университета Торонто пришли к выводу, что люди, бросившие курить, через несколько лет восстанавливают свой уровень здоровья, как будто никогда не курили.