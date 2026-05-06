Почему тонометр врет? Врач перечислил ошибки при измерении давления

Тонометр может исказить показатели давления при несоблюдении графика измерений или нестабильного состояния человека. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач предупредил, что при измерении давления следует надевать манжету не поверх одежды или закатанного рукава, а только на голую руку. Это позволит избежать двойного сдавливания, которое влияет на показатели.

«Еще одна ошибка — резко хватать тонометр, как только почувствовали ухудшение, и начинать измерения. В таком нестабильном состоянии результаты обязательно получатся завышенными», — сказал он.

Кондрахин отметил, что перед измерением давления следует хотя бы пять минут посидеть и успокоиться. Что касается курения или кофе, то они не влияют на показатели.

Важно помнить еще и то, что нужно соблюдать четкий график измерений — мерить давление в одно и то же время утром и вечером. Организм привыкнет к этому и не будет стресса, влияющего на показатели.

Ранее Кондрахин предупредил, что запястные тонометры подходят только людям до 40 лет.