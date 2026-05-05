Кардиолог Кондрахин рассказал, что запястные тонометры подходят не всем

Кардиолог, врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с «Москвой 24» предупредил о возможных ошибках при измерении артериального давления. Неверные показатели могут возникнуть из-за отсутствия минимального отдыха перед процедурой и несоблюдения четкого графика.

Медик подчеркнул, что измерять давление нужно в состоянии покоя.

«Важно сначала как минимум пять минут посидеть, постараться немного успокоиться», — пояснил он.

Кардиолог добавил, что соблюдение четкого графика измерений также имеет значение. Проводить их нужно два раза в день — утром и вечером — и всегда примерно в одно и то же время. Это позволит организму привыкнуть к процедуре.

Каждый раз следует проводить по три измерения подряд и учитывать для статистики среднюю цифру. Причем на первых порах стоит делать это по очереди на обеих руках, а затем продолжать на той, которая дает более высокие показатели.

По мнению эксперта, регулярные замеры артериального давления необходимы всем, кому диагностировали гипертоническую болезнь или у кого есть подозрение на нее. Это поможет контролировать состояние и оценивать эффективность лечения.

Врач предупредил, что модные запястные тонометры подходят для контроля давления только людям до 40 лет. После этого возраста происходят изменения в сосудах, и достоверные показатели могут дать только аппараты с плечевой манжетой.