Почему мы становимся забывчивыми? Названы три главные причины
Психолог Ланберг: информационный шум делает человека рассеянным и забывчивым
Забывчивость и рассеянность у людей трудоспособного возраста часто связаны с информационным шумом, малоподвижным образом жизни и хроническим стрессом. Об этом РИА «Новости» рассказала медицинский психолог Ольга Ланберг.
По ее словам, за последние 15–20 лет ранние когнитивные нарушения у людей 30–50 лет выросли на 20%. Главная причина — тотальный информационный шум.
Стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, что мозгу сложно ее переработать. Это приводит к хроническому стрессу, который напрямую влияет на память и внимание.
Вторая причина — гиподинамия, провоцирующая ухудшение кровоснабжения мозга.
«Работа за компьютером по 8-10 часов в день, домой на машине, поели, затем отдых с телефоном, информационный скроллинг. <…> Нет возможностей снизить уровень тревоги, „утилизировать“ через физическую активность накопленный за день стресс», — пояснила психолог.
Третья причина — генетическая предрасположенность. Ланберг советует не перегружать мозг излишней фоновой стимуляцией и помогать психике оставаться пластичной как можно дольше.
