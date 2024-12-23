Психотерапевт Крашкина: прощение себя за неудачи улучшает эмоциональное здоровье

Умение прощать себя за неосуществленные в уходящем году планы имеет огромное значение для эмоционального здоровья человека. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, неспособность простить себя может привести к чувству вины и неудовлетворенности, усугубляя депрессию и снижая самооценку. Принятие прошлого и благодарность за опыт, даже если он был неудачным, способствуют улучшению психоэмоционального состояния.

Крашкина посоветовала анализировать прошедший год, выделяя достижения и извлекая уроки из провалов. При этом нужно устанавливать реалистичные и четкие цели на следующий год. Важно учитывать ресурсы и использовать позитивные формулировки для увеличения мотивации.