Почему кости ломит: ученые объяснили боль в суставах в непогоду

ПНИПУ: суставы действительно могут реагировать на изменения климата

Каждый десятый житель России страдает от проблем с суставами в холодную и дождливую погоду. В пресс-службе Пермского политеха объяснили «Газете.ru» связь чувствительности суставной капсулы с погодными условиями.

Доцент кафедры механики и биомеханики Владислав Никитин отметил, что у некоторых людей при падении атмосферного давления сустав не успевает адаптироваться и давление в полости становится повышенным относительно нормальных значений.

«Это приводит к воспалению богатой нервными окончаниями оболочки и растяжению капсулы», — объяснил он.

Наиболее подвержены метеочувствительности пожилые пациенты, люди с последствиями травм, артрозом и артритом. У женщин это состояние встречается чаще от задержки жидкости, связанных с ней воспалительных реакций и гормональных колебаний.

Метеозависимость встречается и у детей, которые реагируют на магнитные бури, а у подростков проявляется после травм и переломов.

Ранее невролог Денис Тумаков заявил, что метеозависимость не является болезнью.