Невролог Тумаков сообщил, что метеозависимость не является болезнью

Врач-невролог, заведующий поликлиникой 1 Горбольницы № 9 г. Тулы Денис Тумаков в беседе с «ТСН 24» рассказал, что метеозависимость нельзя назвать болезнью. Однако это не означает, что реакции организма не влияют на качество жизни человека.

При метеозависимости могут возникать головные боли, повышаться артериальное давление и появляться ломота в теле.

«Все индивидуально. В определенную погоду у одного и того же человека голова может болеть, а может и не тревожить пациента», — пояснил Тумаков.

Врач призвал разбираться с ощущениями, доставляющими дискомфорт во время непогоды, с узконаправленными специалистами.