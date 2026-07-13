«Пик сезона». Почему аллергикам не стоит открывать окна по утрам?

Аллергикам не стоит открывать окна утром, потому что пик выброса пыльцы приходится на ранние часы. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.

По словам врача, лето — не менее сложный сезон для аллергиков, чем весна.

«В жару пыльца разносится активнее, а духота дополнительно раздражает слизистые — поэтому симптомы поллиноза ощущаются острее, чем в прохладные дни», — пояснила Варданян.

Лучше проветривать квартиру ближе к вечеру или после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе снижается, а после прогулки — сразу принимать душ и отправлять уличную одежду в стирку.

Варданян пояснила, что весной аллергию вызывают деревья — береза, ольха, орешник. С начала июня к ним присоединяются злаковые и луговые травы: тимофеевка, овсяница, рожь, пшеница. Ближе к концу июля начинают цвести сорные травы — амброзия, полынь и лебеда.

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