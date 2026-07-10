Подмосковный нарколог напомнил об опасности курения для аллергиков

Сейчас проходит неделя профилактики аллергических заболеваний. Специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера разъяснили, почему людям с такой особенностью важно отказаться от курения.

По словам главного внештатного психиатра‑нарколога Минздрава Подмосковья Виталия Холдина, наличие аллергии или бронхиальной астмы делает курение особенно опасным.

«Если у вас уже есть диагностированная аллергия или бронхиальная астма, нужно понимать, что курение в данном случае значительно усугубит ситуацию. Сигаретный дым обжигает дыхательные пути, из-за чего они начинают острее реагировать на любые аллергены, а приступы кашля становятся чаще», — сказал он.

Негативное влияние распространяется и на кожу: под действием табачного дыма нередко развиваются дерматиты с зудом и покраснением, а также обостряются уже существующие хронические заболевания.

Не менее серьезную угрозу несет пассивное курение. Токсичные вещества, попадающие в воздух при курении, долго сохраняются в помещении — они оседают на поверхностях и продолжают выделяться в окружающую среду. Для человека с аллергией пребывание в такой среде способно спровоцировать отечность слизистых, насморк и слезотечение.