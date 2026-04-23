По инициативе «Единой России» переоснастят более 500 детских поликлиник

До 2030 года в России по инициативе «Единой России» планируют переоснастить порядка 500 детских поликлиник. Об этом сообщила заместитель главы Госдумы Анна Кузнецова, ее слова привел официальный сайт партии.

Также обновление затронет 180 детских больниц по всей стране.

«С партнерами мы реализуем в учреждениях комплексную программу послеродового сопровождения „Вместе в жизнь“. Уже более 20 700 мам получили поддержку», — уточнила парламентарий.

Кузнецова добавила, что «Единая Россия» добилась улучшения механизмов помощи, уточнила правила назначения пособия при рождении ребенка, чтобы стало доступным для семей, чьи доходы незначительно превышают установленный порог.

Также в страховой стаж многодетных матерей включили уход за каждым ребенком до достижения полутора лет.

