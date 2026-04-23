В Дубне началось строительство детской поликлиники

В городе Дубне на улице Энтузиастов начались работы по строительству новой детской поликлиники, которая станет частью ГБУЗ МО «Дубненская больница». Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что подрядчик приступил к выемке грунта для устройства котлована, что является первым этапом возведения объекта.

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области и соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Текущие работы сосредоточены на устройстве котлована. Следующий этап — монолитные работы. Завершить строительство планируется в 2027 году», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В трехэтажном здании поликлиники разместятся кабинеты врачей, блок стоматологической поликлиники, отделение функциональной диагностики, дневной стационар, а также отделение реабилитации и профилактики.

Вокруг поликлиники будет создана удобная инфраструктура: подъезды, пешеходные подходы, парковка для посетителей, зоны отдыха и детская площадка.