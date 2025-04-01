Пластический хирург Хайдаров рассказал, как оперировал собственную жену

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров признался, что сам оперирует свою жену, дизайнера Светлану Сильваши. Как сочетать профессиональное с лишним, он рассказал в интервью блогеру Евгении Андреященко .

По его словам, обычно хирурги не оперируют близких людей, чтобы руководствоваться только опытом и разумом и не подключать к делу эмоции, которые могут навредить.

«Я в плане пластической хирургии говорю: а кто сделает лучше, чем я?» — заявил Хайдаров.

Поначалу врач рассказал, что стеснялся оперировать жену и просил ассистентов закрыть ее лицо, но потом привык. Он признался, что с опытом привык подходить к хирургии творчески и абстрагироваться от того, кого именно оперирует.

Отношения с Сильваши у хирурга начались после операции, когда он удалил ей комки Биша (жировые образования под скулами).

В прошлом году клиника Хайдарова приостанавливала работу из-за судебных разбирательств, однако досрочно возобновила ее.