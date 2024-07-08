Клиника Хайдарова возобновит работу раньше срока

Центр пластической хирургии Тимура Хайдарова откроют раньше срока. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале .

«Клиника моего друга, Тимура Хайдарова, откроется досрочно. Из-за всех судебных разбирательств и тяжб его детище — клиника пластической хирургии IQ Plastique — приостанавливала работу на 90 дней», — напомнила она.

По словам Рудковской, несколько дней назад в Арбитражном суде Москвы постановили досрочно открыть клинику Хайдарова. Она пояснила, что все выявленные в медучреждении нарушения устранили.

Продюсер добавила, что очень ждала, когда заработает клиника, так как ей осталось выполнить несколько процедур.

В апреле работу IQ Plastique приостановили, а в мае клинику опечатали. Заведующему хирургическим отделением клиники и хирургу предъявили обвинения из-за гибели пациента — бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова.