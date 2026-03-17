Пятилетняя выживаемость пациентов НМИЦ гематологии с раком крови достигла 90%

Премьер-министр Михаил Мишустин побывал в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии. Он изучил работу и планы развития учреждения.

«Общая пятилетняя выживаемость, отражающая эффективность разработанных программ лечения, составляет при лимфомах 85%, множественной миеломе — 85%, апластической анемии — 90%, острых лейкозах у пациентов моложе 60 лет — 60%», — отметили в пресс-службе правительства.

Институт переливания крови появился по решению Совета труда и обороны СССР 26 февраля 1926 года. Он стал первым в мире специализированным учреждением такого рода. Сейчас в центре эффективно лечат заболевания крови, которые еще совсем недавно считались неизлечимыми.

Научные достижения и профессионализм сотрудников, а также современное оборудование помогли вернуть здоровье сотням тысяч пациентов. В центре ежегодно проводят более 1500 операций.

Ранее Мишустин заявил, что правительство до 2030 года направит 13,6 миллиарда рублей на возведение новых корпусов НМИЦ гематологии.