Десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината подхватили кишечную инфекцию

В Москве десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината подхватили острую кишечнюу инфекциею. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

«Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников», — уточнили в федеральной службе.

Специалисты взяли пробы продуктов и воды, а также исследовали столы, одежду и руки персонала столовой. Оказалось, что на полуфабрикатах и готовых блюдах не было срока хранения.

«На части заготовок отсутствовала дата, час изготовления», — добавили в Роспотребнадзоре.

У некоторых продуктов срок годности точно истек.

Ранее массовое отравление произошло в Минусинске. Все пострадавшие лакомились шаурмой в одном из местных кафе, а после у них болели животы, начиналась рвота и поднималась температура. В больницы попали восемь человек. У одной девушки диагностировали сальмонеллез и воспаление тонкого кишечника. Она рассказала, что не все обратились за помощью к медикам, отравившихся намного больше.