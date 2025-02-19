Пять контактных линз достали из глаза женщины в Китае

Жительница Китая потеряла в левом глазу пять контактных линз, их пришлось доставать врачам. Об этом сообщил Oddity Central .

По его информации, 33-летняя женщина обратилась в пластическую клинику, чтобы вылечить гемиатрофию лица. При обследовании врачи нашли за ее глазным яблоком пять линз. Китаянка рассказала, что потеряла их несколько месяцев назад, но не могла и представить себе, что они найдутся там. По словам пациентки, она думала, что где-то их выронила. При этом никакого дискомфорта они ей не причиняли.

Линзы не нанесли вреда организму женщины. Однако врачи предупредили, что подобные происшествия чреваты травмой роговицы или проникновением инфекции.

Ранее беременная жительница Техаса ослепла на один глаз, не сняв линзы перед тем, как помыться в душе. Врачи диагностировали ей редкое заболевание.