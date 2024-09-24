Названы самые вредные алкогольные напитки

Врач Сережина включила пиво и коктейли в список самого вредного алкоголя

Пиво и коктейли наносят самый серьезный вред организму человека и вызывают особо сильное похмелье. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она пояснила, что все виды алкоголя действуют одинаково и после попадания в организм под воздействием ферментов распадаются на этанол, который вырабатывает токсичное вещество.

Но пиво, кроме опьянения, также обладает мочегонным эффектом. Из-за обезвоживания организм переживает похмелье сильнее.

За счет дополнительных добавок, включая газировку, употребление алкогольных коктейлей быстрее доводит человека до кондиции. А диоксид углерода, который обеспечивает газ в напитках, усиливает опьянение еще больше.

«Помимо этанола, свою роль в похмельном синдроме играют и вещества, известные как конгенеры», — заявила Сережина.

Она пояснила, что речь идет о веществах, которые образуются в процессе брожения и дают алкоголю его аромат. Поэтому чем сильнее запах у коньяка или виски, тем жестче станет похмельный синдром.

Ранее врач Зарема Тен заявила, что для организма вредно даже безалкогольное пиво. Она пояснила, что это очень калорийный продукт, который приводит к резкому выбросу инсулина, что сказывается на работе поджелудочной железы.