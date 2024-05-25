Петербургские врачи спасли пациента с девятью литрами мочи в мочевом пузыре

Врачи Елизаветинской больницы спасли пациента, выведя из его организма почти девять литров мочи. Об уникальном случае урологической практике сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациента перевели из другой больницы с диагнозом «гигантское образование в брюшной полости». Врачи экстренно провели исследования и пришли к неожиданному выводу.

«Оказалось, образование, которое занимало большую часть брюшной полости, — это перерастянутый мочевой пузырь. Установив мочевой катетер, уролог выпустил из пациента почти девять литров мочи», — рассказали в больнице.

Уникальность этого случая заключается в том, что нормальный объем мочевого пузыря у мужчин обычно не превышает 700 миллилитров. А самый большой объем мочи в организме человека, описанный в мировой практике, составлял 11 литров.

Врачи диагностировали у петербуржца доброкачественную гиперплазию предстательной железы (аденому простаты), хроническую задержку мочи, цистит и камни в мочевом пузыре. Пациента выписали после симптоматической терапии. Но вскоре снова госпитализируют — уже на плановое лечение.

Ранее сообщалось, что врачи Елизаветинской больницы вытащили железный крюк из головы пациента.