Петербургские врачи вытащили из головы мужчины железный крюк | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 18:00 Петербургские врачи вытащили из головы мужчины железный крюк Врачи Елизаветинской больницы вытащили из головы петербуржца железный крюк Freepik

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Специалисты Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге три часа оперировали петербуржца с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ему в голову вошел железный буксировочный крюк, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе медучреждения.

Мужчина 18 апреля вышел во двор, чтобы помочь другу с буксировкой машины. Когда авто тянули на тросе, крюк оторвался и попал в голову пострадавшему. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Инородный предмет вошел в левую височную долю. Нейрохирурги экстренно провели декомпрессивную трепанацию черепа и удалили крюк. Мужчина находится в удовлетворительном состоянии и идет на поправку.

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