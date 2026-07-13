Первый случай лихорадки Западного Нила выявили у жителя Волгограда

В Волгоградской области официально зарегистрировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Инфекцию выявили у жителя столицы региона, сообщила пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора.

Информацию о состоянии пациента в ведомстве не уточнили.

Чаще всего вирус передается человеку через комаров, однако переносчиками также могут выступать аргасовые и иксодовые клещи. В природе основным резервуаром инфекции являются грызуны и птицы.

Инкубационный период заболевания длится до шести дней, но в отдельных случаях затягивается до двух недель. У пациентов с ослабленным иммунитетом срок порой увеличивается до нескольких недель.

Риск инфицирования возрастает при отдыхе у водоемов, посещении лесов, на рыбалке или дачных участках.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске заражения зоонозными заболеваниями.