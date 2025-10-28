Первичное сосудистое отделение откроют в муниципальной больнице в Сухиничах

В начале 2026 года в Центральной муниципальной больнице в Сухиничах откроют первичное сосудистое отделение. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале .

«Профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний уделяем повышенное внимание», — подчеркнул он.

Кроме того, власти выделили дополнительные средства, чтобы пациенты с высоким риском таких заболеваний получали льготные лекарства. Также в регионе научились делать пациентам тромбоэкстракцию, благодаря чему снижаются риски смерти и инвалидности после инсультов.

Еще одним планом Шапша назвал борьбу с сахарным диабетом в регионе. Впервые более 600 беременных удалось обеспечить системами мониторинга глюкозы.

Ранее губернатор объявил, что поликлинику на Комсомольской улице в областном центре откроют после капремонта в ноябре.