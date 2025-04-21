Гинеколог ВОЗ Ерофеева предложила сделать вакцинацию от ВПЧ обязательной

Специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что вакцинация против вируса папилломы человека позволит снизить на 90% заболеваемость раком шейки матки.

Однако прививку нужно делать девушкам до первых сексуальных контактов, в возрасте 12–14 лет, а вакцинация не входит в список обязательных прививок.

Любовь Ерофеева убеждена, что прививку необходимо сделать обязательной, но этому препятствует высокая стоимость препарата. Она отметила, что прививка стоит около 10–15 тысяч, и не каждая семья может позволить себе это. Кроме того, существуют сильные антипрививочные настроения в обществе.

В России зарегистрирована первая вакцина от папилломовирусной инфекции — «Цегардекс» от компании «Нанолек». Новинка защищает от тех же типов вируса, которые вызывают рак шейки матки, что и «Гардасил».