Пермский врач упрекнул рожениц в «размножении за деньги» и попал в скандал

Проводившая осмотр беременных женщин врач пермской больницы в хамской манере призвала их регулярно проверять мочеполовую систему и обвинила в «размножении за деньги». Запись беседы разместили в паблике «Индустриальный район» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах медик в разговоре с беременной пациенткой объясняла, что перед беременностью необходимо проверять почки.

«Идите к урологам и обследуйте мочевыводящую. Кто вас знает. Может, вам захочется еще раз размножиться. Что — нет? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь», — заявила врач.

Пациентка возмутилась реплике и подчеркнула, что не получает никаких пособий.

Как сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава, врача уже вызвали на ковер для проведения беседы об этичном общении с пациентами.

В начале апреля в скандал попала врач-психиатр Екатерина Игнатова, назвавшая детей-аутистов «немножко не людьми» и «дурными собаками». Высказывание медика вызвало возмущение у активистов движения «Зов народа». Они обратились в Следственный комитет с призывом проверить психиатра.