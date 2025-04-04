Психиатра, оскорбившую детей с аутизмом, попросили проверить на нарушения закона

Активисты движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет из-за высказываний врача-психиатра Екатерины Игнатовой о детях-аутистах. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Ранее Игнатова опубликовала в соцсетях ролик, в котором заявила, что аутистов становится все больше, назвала их «немножко не людьми» и сравнила с «дурными собаками».

«Аутизм не лечится. Следовательно, по большому счету, ты получаешь такого тяжелого инвалида. Но пытаться его лечить бесполезно, следовательно, нужно пытаться эту ситуацию принять», — добавила психиатр.

Позже она записала второе видео, в котором заявила, что ей безразлична реакция критиков.

Лидер движения Сергей Зайцев назвал высказывания Игнатовой непрофессиональными и вопиюще безнравственными. Он заявил, что психиатр тем самым унизила и самих детей-аутистов, и их родителей.

«Вместо того, чтобы помогать этим детям и их семьям, поддерживать их и вселять надежду, Игнатова своими словами наносит им душевную травму», — подчеркнул активист.

Ранее психиатр Рустам Бексултанов рассказал, как определить расстройства аутистического спектра у взрослых.