Перевести трудовых мигрантов на ДМС призвали в Госдуме

Трудовые мигранты при пересечении границы России обязаны приобрести полис добровольного медицинского страхования, чтобы снизить траты бюджета фонда Обязательного медицинского страхования на государственные больницы и поликлиники. Как сообщило РИА «Новости» , с такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он напомнил, что сейчас трудовые мигранты проходят лечение в больницах за счет средств фонда Обязательного медицинского страхования, куда отчисления проводит их работодатель. По оценке парламентария, сумма затрат на эти цели достигла миллиардов рублей.

«Если люди приезжают в Россию с целью проживания, нигде не работают, но хотят по экстренным показаниям пользоваться медуслугами, пусть покупают полис ДМС. Они не такие дорогие — от одной тысячи рублей на несколько месяцев», — заявил Леонов.

В конце ноября Госдума приняла закон, что с 1 января 2027 года трудовые мигранты смогут оформить полис Обязательного медицинского страхования только при официальной работы в России и пяти лет накопленного стажа вместо нынешних трех.

Из-под нового закона вывели иностранных узкопрофильных специалистов.