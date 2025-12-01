Перевести трудовых мигрантов на ДМС призвали в Госдуме
Депутат Леонов призвал обязать трудовых мигрантов покупать полис ДМС
Трудовые мигранты при пересечении границы России обязаны приобрести полис добровольного медицинского страхования, чтобы снизить траты бюджета фонда Обязательного медицинского страхования на государственные больницы и поликлиники. Как сообщило РИА «Новости», с такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Он напомнил, что сейчас трудовые мигранты проходят лечение в больницах за счет средств фонда Обязательного медицинского страхования, куда отчисления проводит их работодатель. По оценке парламентария, сумма затрат на эти цели достигла миллиардов рублей.
«Если люди приезжают в Россию с целью проживания, нигде не работают, но хотят по экстренным показаниям пользоваться медуслугами, пусть покупают полис ДМС. Они не такие дорогие — от одной тысячи рублей на несколько месяцев», — заявил Леонов.
В конце ноября Госдума приняла закон, что с 1 января 2027 года трудовые мигранты смогут оформить полис Обязательного медицинского страхования только при официальной работы в России и пяти лет накопленного стажа вместо нынешних трех.
Из-под нового закона вывели иностранных узкопрофильных специалистов.