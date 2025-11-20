Мигрантам осложнили получение полиса ОМС

Госдума приняла закон о выдаче мигрантам полиса ОМС при страховом стаже в 5 лет

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли новый закон, предусматривающий получение мигрантами права на бесплатную медицинскую помощь после накопления пяти лет страхового стажа вместо нынешних трех. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ внесли на рассмотрение в рамках бюджетного пакета 29 сентября. Инициатива предусматривает внесение поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

В соответствии с поправками для трудовых мигрантов получение полиса ОМС станет возможным только при условии их легальной трудовой деятельности в России.

Глава комитета Сергей Леонов отмечал, что Социальный фонд проинформирует об изменениях в статусе трудовых мигрантов не позднее, чем через сутки.

Кроме того, главы регионов смогут исключать страховые организации из системы ОМС.