Переболевших ковидом предупредили о риске смертельной инфекции

Журналисты отметили, что этот тип инфекции развивается в организме человека из-за чрезмерного приема антибиотиков, которые применяли во время пандемии COVID-19.

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов объяснил телеканалу «Звезда», что эта кандидозная инфекция резко снижает иммунитет заболевшего. Она способна поразить головной мозг, легкие, сосуды и желудочно-кишечный тракт.

«В основном кандидоз характерен для людей изначально сниженным иммунитетом. Это касается тех, у кого есть ВИЧ-инфекция, онкологические или хронические заболевания. Инфекция очень любит углеводы, потому имеет тенденцию к распространению при приеме пищи, богатой этим типом веществ», — сказал он.

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