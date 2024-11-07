Волдыри, раны во рту и сходство с полиомиелитом. Насколько опасен вирус Коксаки
Врач Кондрахин рассказал, смертелен ли вирус Коксаки
В России продолжает распространяться вирус Коксаки: случаи заражения или подозрения на него зарегистрировали в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях. Зачастую инфекцию выявляют у туристов, недавно вернувшихся с зарубежных курортов. Насколько опасна и даже летальна эта турецкая ветрянка, какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не заболеть, 360.ru рассказал терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Что такое вирусы Коксаки и насколько они опасны
Вирусы Коксаки — энтеровирусы, которые вызывают различные заболевания. Еще их называют «турецкой ветрянкой», или болезнью грязных рук. Вообще, вирус получил свое название по городу Коксаки в США, где его и обнаружили.
Это опасное заболевание с точки зрения передачи: вызывающие его вирусы легко циркулируют в детских группах, предупредил Кондрахин. У малышей часто нарушена личная гигиена, и возможность передать патоген выше из-за замкнутости групп. В зоне риска в основном дети до 15 лет.
Это не говорит о том, что взрослые не болеют. Просто они переносят такие состояния намного легче, чем несовершеннолетние.
При заражении у пациентов возникают проблемы со стороны центральной нервной системы, могут быть лихорадка, заболевания сердца, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы. Течение болезни, вызванной вирусом Коксаки, иногда крайне тяжелое, напоминает полиомиелит, сопровождающийся повреждением нервных окончаний, неврологической симптоматикой, например слабостью в ногах.
Вирус Коксаки может стать причиной менингита, миокардита, энцефалита. У пациентов повышается температура, появляется сыпь. Обычно кожу обыспает на ногах, руках, рядом со ртом, реже — на ягодицах, половых органах. Это волдыри и пятна, а во рту — болезненные ранки, перечислил терапевт.
Вирус Коксаки — смертельный?
Последствия инфекции, спровоцированной вирусом Коксаки, могут быть серьезными. Кондрахин подчеркнул, что необходимо учитывать, есть ли у пациента сопутствующие диагнозы, поскольку они способны усугубить течение болезни.
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Как не подхватить вирусы Коксаки — советы врача
- Чаще мойте руки, дезинфицируйте их;
- Старайтесь не прикасаться руками и губами к щекам, глазам, губам других людей;
- Держитесь подальше от общественных уборных;
- Чаще проводите уборку дома;
- Не забывайте периодически проветривать помещения;
- Приходя с улицы, меняете одежду и снимайте обувь сразу на входе.