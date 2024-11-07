Волдыри, раны во рту и сходство с полиомиелитом. Насколько опасен вирус Коксаки

В России продолжает распространяться вирус Коксаки: случаи заражения или подозрения на него зарегистрировали в Москве, Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областях. Зачастую инфекцию выявляют у туристов, недавно вернувшихся с зарубежных курортов. Насколько опасна и даже летальна эта турецкая ветрянка, какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не заболеть, 360.ru рассказал терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Что такое вирусы Коксаки и насколько они опасны

Вирусы Коксаки — энтеровирусы, которые вызывают различные заболевания. Еще их называют «турецкой ветрянкой», или болезнью грязных рук. Вообще, вирус получил свое название по городу Коксаки в США, где его и обнаружили.

Это опасное заболевание с точки зрения передачи: вызывающие его вирусы легко циркулируют в детских группах, предупредил Кондрахин. У малышей часто нарушена личная гигиена, и возможность передать патоген выше из-за замкнутости групп. В зоне риска в основном дети до 15 лет.