Пензенский врач Белкина призвала людей старше 65 лет ограничить потребление переработанного мяса
Представители здравоохранения Пензенской области активно информируют пожилых жителей о правилах здорового питания. В рамках недели безопасности пациента заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Светлана Белкина представила важные рекомендации по корректировке рациона для людей старше 65 лет в беседе с «Пенза-пресс».
Согласно специалистам, правильно подобранный рацион способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, снижению риска развития диабета, укреплению костной ткани и улучшению работы кишечника.
Основные принципы питания включают: ограничение потребления красного и переработанного мяса; увеличение доли растительных продуктов; включение в меню источников пищевых волокон; обеспечение достаточного поступления кальция; контроль потребления соли и сахара; * использование растительных масел.
Особое внимание уделяется способам приготовления пищи: предпочтение следует отдавать отварным, тушеным или приготовленным на пару блюдам, исключая жирную, соленую и копченую пищу.
Центры здоровья Пензенской области готовы оказать пожилым людям индивидуальную помощь в составлении рациона.