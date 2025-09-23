Пензенский врач Белкина призвала людей старше 65 лет ограничить потребление переработанного мяса

Представители здравоохранения Пензенской области активно информируют пожилых жителей о правилах здорового питания. В рамках недели безопасности пациента заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Светлана Белкина представила важные рекомендации по корректировке рациона для людей старше 65 лет в беседе с «Пенза-пресс».