Пензенский врач Белкина подчеркнула опасность осложнений, связанных с сахарным диабетом

Заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина подчеркнула опасность серьезных осложнений, связанных с сахарным диабетом. Она отметила, что это заболевание характеризуется повышением концентрации глюкозы в крови и хроническим течением, написала «Пенза-пресс» .

«Сахарный диабет опасен серьезными и порой необратимыми осложнениями, которые поражают кровеносные сосуды, почки, нервную систему, глаза и другие органы», — заявила Светлана Белкина.

Со временем болезнь может привести к поражению крупных сосудов и образованию бляшек, что ухудшает кровообращение и способствует развитию атеросклероза сосудов, ишемической болезни сердца, инфаркта или инсульта.

Среди других возможных последствий — потеря зрения из-за нарушения кровоснабжения сетчатки глаза, диабетическая нефропатия с необходимостью диализа, нейропатия с онемением или болью в конечностях. Кроме того, высокий уровень сахара и нарушение кровообращения затрудняют процесс регенерации тканей, увеличивая риск инфицирования ран и развития тяжелых инфекций кожи.