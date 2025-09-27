Ошибка врачей чуть не лишила почки московского школьника

Допущенная врачами частного московского медицинского центра ошибка чуть не привела к разрыву почки у 15-летнего подростка. Во время одной из операций медики забыли убрать из органа юноши инородные предметы, которые обнаружили во время обследования почти через два месяца. Об этом рассказал медицинский юрист Николай Чернышук .

Он пояснил, что у мальчика врожденная проблема с почками. Первую операцию по установлению мочеточника подростку провели в конце ноября 2024 года. Через месяц один из катетеров удалили, что привело к ухудшению состояния ребенка.

Врачи назвали его плановым после операционного вмешательства. Боли у школьника не проходили на протяжении последующих месяцев, но обращения в больницу результата не дали.

Только после процедуры ультразвукового исследования в начале февраля мальчику назначили экстренную операцию и установили стому для отведения мочи. Тогда же хирурги совершили неудачную попытку введения стента.

В конце марта школьника в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. В ходе обследования медики нашли в почке юноши два инородных предмета, забытых после установки стента.

После их удаления у мальчика изменился почечный кровоток и началась гипертония. Он вынужденно перешел на домашнее обучение.

Своей вины медики частного центра не признали и даже подали на мать мальчика в суд за невыплаченную сумму за лечение сына. Чернышук подчеркнул, что сейчас готовит встречный иск по возвращению денег, а также компенсации морального вреда матери и ребенку в 100 миллионов рублей.

