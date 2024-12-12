Педиатр Сиверцева предупредила о рисках при резекции желудка у подростков

Резекция желудка не решит проблему ожирения у подростка, если тот после операции продолжит переедать. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала педиатр Юлия Сиверцева.

«Последствие только одно: если, несмотря на проведенную операцию, он все равно будет пытаться обманывать и переедать, бесконечно вызывать рвоту. Желудок все равно растягивается, это мышечный орган. Если говорить исключительно только о том, что ему сделали хирургическое вмешательство и проблема решена, конечно же, нет. Это никакого эффекта не принесет», — рассказала врач.

Она добавила, что на дальнейшей жизни операция не отразится, но ее нужно проводить только в исключительных случаях. Также резекция не повлияет на развитие рака желудка.

«При раке желудка, при карциноме, шансов у всех мало остается», — заключила специалист.

Минздрав России разработал законопроект обновленного стандарта лечения детей с ожирением. В него в первые включили гастрошунтирование, бандажирование и резекцию желудка.