Детей с ожирением в России захотели лечить с помощью резекции желудка

Минздрав добавит резекцию желудка в стандарт лечения ожирения у детей

Минздрав России разработал проект обновленного стандарта лечения детей с ожирением. В него впервые включили хирургические методы медицинской помощи: гастрошунтирование, бандажирование и резекция желудка.

При этом авторы убрали комплекс упражнений лечебной физкультуры из списка профилактических методов.

При этом, как уточнил «Коммерсант», финансирование таких операций государством все равно предусмотрено только для совершеннолетних пациентов.

По словам хирурга Александра Неймарка, гастрошунтирование и резекция желудка — это высокоэффективные методы, которые признаны золотым стандартом в борьбе с сильным ожирением. Но подобные операции можно делать детям при достижении полового созревания, подчеркнул он в беседе с изданием.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала гиподинамию и чрезмерную нагрузку в школе причинами для появления ожирения у детей. Также важную роль имеет питание ребенка.