Педиатр Рогова заявила, что не считает городские песочницы серьезной угрозой для здоровья детей

Игры в песочнице — важная часть детства, которая помогает развивать мелкую моторику, воображение и социальные навыки у детей. Однако некоторые родители беспокоятся, что ребенок может заразиться инфекцией, играя в песке. В беседе с ТСН24 мнение высказала педиатр Анна Рогова.

По ее словам, городская песочница не так страшна, как кажется.

«Я не считаю обычную дворовую песочницу серьезной угрозой для здоровья ребенка», — пояснила врач.

Она отметила, что риски действительно есть, но в большинстве случаев они невелики и контролируемы. Главная опасность связана с загрязнением песка фекалиями животных или плохим санитарным состоянием площадки.