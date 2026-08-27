Педиатр Османов назвал четыре ухудшающих здоровье привычки детей

Педиатр Османов: гаджеты и малоподвижность ведут к хроническим болезням у детей

Неправильное пищевое поведение, недостаток физической активности, чрезмерное увлечение гаджетами и несоблюдение режима сна и отдыха — четыре привычки детей, которые могут привести к хроническим заболеваниям. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

По словам врача, речь идет о постоянных перекусах, избытке сладкого и ультрапереработанной пищи, малоподвижном образе жизни из-за гаджетов, а также о нарушениях сна. Все эти факторы со временем способствуют ухудшению здоровья.

Османов подчеркнул, что родителям важно не только объяснять детям, что полезно, а что вредно, но и показывать личный пример.

«Именно привычки, сформированные в детстве, во многом определяют здоровье человека во взрослой жизни», — добавил педиатр.

Ранее офтальмолог посоветовала родителям проверить зрение детей перед школой, даже если они не жалуются на проблемы.