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    Педиатр Османов назвал четыре ухудшающих здоровье привычки детей

    Педиатр Османов: гаджеты и малоподвижность ведут к хроническим болезням у детей

    Фото: РИА «Новости»

    Неправильное пищевое поведение, недостаток физической активности, чрезмерное увлечение гаджетами и несоблюдение режима сна и отдыха — четыре привычки детей, которые могут привести к хроническим заболеваниям. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

    По словам врача, речь идет о постоянных перекусах, избытке сладкого и ультрапереработанной пищи, малоподвижном образе жизни из-за гаджетов, а также о нарушениях сна. Все эти факторы со временем способствуют ухудшению здоровья.

    Османов подчеркнул, что родителям важно не только объяснять детям, что полезно, а что вредно, но и показывать личный пример.

    «Именно привычки, сформированные в детстве, во многом определяют здоровье человека во взрослой жизни», — добавил педиатр.

    Ранее офтальмолог посоветовала родителям проверить зрение детей перед школой, даже если они не жалуются на проблемы.