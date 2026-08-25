Офтальмолог Шилова посоветовала проверить зрение детей перед школой
Доктор медицинских наук Татьяна Шилова призвала показать ребенка офтальмологу до учебного года, даже если он не жалуется на зрение, сообщает Москва 24.
Шилова пояснила, что дети не всегда замечают ухудшение зрения и могут не описать свои ощущения. Если один глаз видит хуже, второй частично компенсирует проблему, поэтому ребенок может выглядеть здоровым.
Родителям стоит записаться к врачу, если ребенок щурится, подносит книгу или телефон к лицу, наклоняет голову или закрывает один глаз при чтении. Поводом для осмотра также могут стать столкновения с предметами и трудности с оценкой расстояния во время игр с мячом.
«Однако даже отсутствие жалоб не означает, что ребенок видит хорошо. Некоторые нарушения, включая амблиопию, астигматизм и разную рефракцию двух глаз, часто обнаруживаются только во время обследования», — подчеркнула Шилова.
Осмотр необходим при косоглазии, непроизвольных движениях глаз, светобоязни, постоянном слезотечении и длительном покраснении. Некорригированные нарушения зрения при школьной нагрузке могут привести к утомляемости, головной боли и снижению концентрации.