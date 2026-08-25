Офтальмолог Шилова посоветовала проверить зрение детей перед школой

Доктор медицинских наук Татьяна Шилова призвала показать ребенка офтальмологу до учебного года, даже если он не жалуется на зрение, сообщает Москва 24 .

Шилова пояснила, что дети не всегда замечают ухудшение зрения и могут не описать свои ощущения. Если один глаз видит хуже, второй частично компенсирует проблему, поэтому ребенок может выглядеть здоровым.

Родителям стоит записаться к врачу, если ребенок щурится, подносит книгу или телефон к лицу, наклоняет голову или закрывает один глаз при чтении. Поводом для осмотра также могут стать столкновения с предметами и трудности с оценкой расстояния во время игр с мячом.

«Однако даже отсутствие жалоб не означает, что ребенок видит хорошо. Некоторые нарушения, включая амблиопию, астигматизм и разную рефракцию двух глаз, часто обнаруживаются только во время обследования», — подчеркнула Шилова.

Осмотр необходим при косоглазии, непроизвольных движениях глаз, светобоязни, постоянном слезотечении и длительном покраснении. Некорригированные нарушения зрения при школьной нагрузке могут привести к утомляемости, головной боли и снижению концентрации.