Педиатр Мескина сочла странным «гречневый» метод приучения ребенка к горшку

Педиатр Елена Мескина высказалась о популярном среди некоторых российских родителей методе приучения детей к горшку с использованием гречки. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что подобная методика не имеет научного обоснования и может привести к травмированию ребенка.

В интернете распространился ролик, на котором женщина приматывает гречку к стопам ребенка скотчем. Автор ролика утверждала, что «тактильная стимуляция» помогает лучше концентрироваться и расслабляться.

«Методика является крайне странной и не имеет научного обоснования. Это очередное поветрие, подобное использованию гречневой шелухи в подушках», — заявила врач.

Она рекомендовала приучать ребенка к горшку с нескольких месяцев, как только он начинает держать спину. Формирование навыков контроля над физиологическими процессами связано с развитием коры головного мозга, и чем раньше начать процесс высаживания, тем лучше для интеллектуального развития.